Samuel Jackson 'predicatore' contro il Covid-19

ROMA, 04 APR - Samuel L. Jackson non è nuovo ad impersonare il predicatore filosofo armato di pistola, basti solo pensare ai suoi monologhi nei panni di Jules in 'Pulp Fiction' di Quentin Tarantino. Ora questa sua qualità, in epoca Coronavirus, viene messa al servizio di bambini e adulti attraverso la lettura di una filastrocca sui tanti motivi per restare a casa. Una specie di favola dark, a cui non mancano parole colorite, dal titolo 'Stay 'The F..ck at Home', scritta da Adam Mansbach. Autore quest'ultimo già noto per il bestseller per bambini dal titolo altrettanto esplicito: 'Go the F..ck to Sleep' ('Fai sta ca..o di nanna' edito in Italia da Mondadori). L'attore afro-americano, con il suo stile curial-coatto, ha letto così al Jimmy Kimmel Live Show, questa filastrocca che dice tra l'altro: "Il Coronavirus si sta diffondendo/ Questo schifo non è uno scherzo/ Non c'è tempo per lavorare o per uscire/ Amico mio, è una cosa semplice/ puoi combatterlo soltanto/ Restando a casa, ca..o). E ancora: "Lo so non sono un dottore/ Ma ascoltami mentre leggo questa poesia, figlio di pu...na/ Sono io, Sam fot..to Jackson/ e ti imploro: il tuo cu.o deve restare a casa". Nel frattempo sulla piattaforma Apple TV+ si può trovare da qualche giorno il suo ultimo film, 'The Banker' ,di George Nolfi che ha nel cast oltre Jackson, Nicholas Hoult e Anthony Mackie. (ANSA).