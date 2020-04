Musica: Meglio senza, primo brano di Sofia Ravello

ROMA, 04 APR - "Meglio senza" è il primo brano di Sofia Ravello. Romana, ventun anni, studentessa al secondo anno del corso di laurea in Musica Elettronica presso il St. Louis College of Music di Roma, intrapreso dopo la maturità classica. Il brano è scritto, in questi giorni di quarantena sul tema dell'assenza e dell'isolamento, dalla stessa Sofia con il giovane produttore Lorenzo Placidi (anche lui studente della scuola St. Louis) per la creazione del beat e di Francesco Fedele, studente al Central Saint Martins College of Art and Design di Londra, per la veste grafica dell'immagine di copertina, realizzata con l'editing professionale di Riccardo Bianchi di FramStudio. (ANSA).