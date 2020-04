Annullato il tour europeo di Levante

ROMA, 04 APR - Niente tour europeo per Levante. I live previsti a maggio sono stati annullati a seguito dei provvedimenti presi per contenere l'emergenza coronavirus. Queste le date che erano in programma: 13 maggio Bruxelles; 14 maggio Amsterdam; 16 maggio Londra; 18 maggio Parigi; 30 maggio Madrid; 31 maggio Barcellona. (ANSA).