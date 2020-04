Quasi 10 mln per brano Facchinetti dedicato a Bergamo

ROMA, 03 APR - La canzone Rinascerò, rinascerai scritta da Roby Facchinetti e Stefano D'Orazio a una settimana dall'uscita ha già collezionato quasi 10 milioni di visualizzazioni da tutto il mondo. Numeri importanti perché tutti i proventi, anche quelli dei diritti d'autore, verranno destinati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Anche la Siae ha annunciato che devolverà anche le sue provvigioni. Inoltre, grazie agli utenti di tutto il mondo, sono state fatte delle traduzioni spontanee del testo in turco, olandese, cinese, rumeno, giapponese, croato, polacco, per meglio comprendere il significato della canzone nella loro lingua d'origine. L'associazione di Bergamo ConosciLIS, ha infine tradotto nel linguaggio dei segni il testo per portare il messaggio di speranza anche a chi non può sentire. (ANSA).