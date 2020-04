Contagion e Harry Potter tra preferiti in streaming

ROMA, 03 APR - Si può ben comprendere come Contagion, firmato nel 2011 da Steven Soderbergh che racconta con grande realismo il diffondersi di un'epidemia, sia tra i film più venduti da settimane nei siti streaming Usa e italiani. Negli Stati Uniti, il thriller/drama con un cast all star da Matt Damon a Kate Winslet (che si sono anche mobilitati negli ultimi giorni per ribadire l'importanza delle misure precauzionali) resta primo su uno dei principali portali per il noleggio, FandangoNow in una top ten dove dominano i family movie. In particolare resta immutato l'amore per Harry Potter (primo anche nella classifica delle collection) che occupa il terzo, il quinto, il sesto e il nono posto. Vanno molto bene anche Jumanji - Benvenuti nella giungla con The Rock (secondo), e Trolls, la musical comedy animata (quarta). Su Itunes Usa, è primo è Sonic - Il film con Jim Carrey, seguito da Bad Boys For life con Will Smoth e Martin Lawrence e Star Wars - L'ascesa di Skywalker di J.J Abrams. Contagion è settimo. Il film di Soderbergh va benissimo anche in Italia: è primo fra i più visti a noleggio sulla piattaforma di Rakuten tv; secondo è Joker di Todd Phillips, terzo Gemini Man con Will Smith; poi C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino e Maleficent - Signora del male con Angelina Jolie. Il primo film italiano è al 12/o posto, è Tutta un'altra vita con Enrico Brignano. Google Play Italia ha sul gradino più alto il nuovo la Disney con Frozen 2 di Chris Buck e Jennifer Lee; al secondo posto Contagion, poi Star Wars: L'ascesa di Skywalker; Tra i film italiani il più noleggiato è L'immortale di e con Marco D'amore (nono). Su Chili Tv il podio è occupato da Joker, seguito da Frozen 2 e Contagion; il primo italiano è il ritorno Cetto C'è, Senzadubbiamente con Antonio Albanese (sesto), mentre L'immortale è decimo. Su Itunes Italia in vetta al momento c'è Star Wars: L'ascesa di Skywalker, seguito da L'inganno perfetto con Helen Mirren e Ian McKellen; terzo è Blooodshot, poi Frozen 2 e la collezione completa di Harry Potter.(quinto posto) Unico italiano in top ten è La dea fortuna di Ferzan Ozpetek (decimo). (ANSA).