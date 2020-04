Coronavirus:Sean Penn e sua no-profit in aiuto a Los Angeles

ROMA, 02 APR - Sean Penn, 59 anni, famoso sia per la sua carriera di attore e regista sia per l'impegno umanitario, non sta certo con le mani in mano e fa così il possibile per aiutare la sua Los Angeles durante la pandemia di coronavirus. La sua no-profit, Core (Community Organized Relief Effort), sta infatti collaborando con la città per aiutare a gestire un centro di test del coronavirus a East L.A. Test, sicuri ed efficienti per le popolazioni vulnerabili di Los Angeles, ovvero per chi si qualificherà ad alto rischio. L'attore ha iniziato l'attività della community dopo il devastante terremoto del 2010 ad Haiti. Va detto che altre star, come Ryan Reynolds e Blake Lively, hanno fatto a loro volta enormi donazioni per aiutare gli ospedali e il volontariato nella crisi del coronavirus. (ANSA).