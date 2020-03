Coronavirus: Domingo sta bene, si riposa a casa

NEW YORK, 31 MAR - Placido Domingo sta bene e si riposa a casa dopo che alcuni giorni fa era stato ricoverato in un ospedale in Messico per essere risultato positivo al coronavirus. Lo ha detto lui stesso in un comunicato ufficiale. "Sono a casa e sto bene" - si legge. Lo scorso 22 marzo il tenore, 79 anni, aveva ammesso di essere positivo al Covid 19 e di essere in isolamento. Un ricovero in ospedale era stato reso necessario in considerazione della sua età e la presenza allo stesso tempo di due condizioni croniche. "Ringrazio tutti per l'affetto - dice ancora Domingo - e raccomando a tutti di stare a casa al sicuro. A presto". (ANSA)