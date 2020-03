Coronavirus, in casa Sharon Stone si reinventa pittrice

NEW YORK, 31 MAR - Chiusa in casa come milioni di suoi connazionali a causa del coronavirus, Sharon Stone si reinventa pittrice: "Ho finito il mio primo quadro", ha esultato la diva di Basic Instinct davanti a un cavalletto su cui è posato il suo primo capolavoro: una grande peonia i cui petali si inseguono in mille sfumature di rosa. Sono un po' di giorni, da quando tre settimane fa "su consiglio di amici" si è messa in auto-quarantena, che la Stone dedica i suoi post su Instagram all'emergenza coronavirus. A colpire è l'aspetto dimesso, acqua e sapone, con cui si presenta al suo pubblico. Sharon è sempre bella, ma senza make up, i capelli tirati indietro e legati con l'elastico, dimostra molti dei suoi 62 anni, diversa dallo scatto di solo poche settimane fa in cui è ritratta abbracciata a un "toy boy" sulla copertina del numero di aprile di Harper's Bazaar India. Un filo di rossetto, ma più rughe di quanto ci ha abituato quando si presenta ai festival fanno da sfondo al ringraziamento per chi ha donato 13.500 mascherine N95 a un ospedale locale: aiuteranno a proteggere medici e infermieri in prima linea. (ANSA).