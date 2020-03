Sale chiuse, ondata film direttamente in digitale

ROMA, 31 MAR - Le sale cinematografiche chiuse per il lockdown dovuto all'emergenza coronavirus, stanno costringendo Hollywood (e non solo) a cercare soluzioni d'emergenza, che già gli esercenti temono. Così ai tanti titoli rinviati, da Mulan al nono capitolo di Fast & Furious (uno dei blockbuster che slittano al 2021), si aggiunge un gruppo sempre più nutrito di film che debuttano direttamente o immediatamente 'trasferiti' in video on demand a pagamento (a un prezzo decisamente più alto rispetto a quello di un biglietto del cinema), dopo pochi giorni di uscita in sala negli Usa. La Universal ha reso già disponili, anche in Paesi dove non erano ancora usciti, come l'Italia, in noleggio digitale, titoli che avevano appena debuttato nelle sale americane, come il nuovo remake di un classico dell'horror, L'uomo invisibile di Leigh Whannell con Elisabeth Moss; Emma di Autumn de Wilde con Anya Taylor-Joy, da Jane Austen e l'horror satirico The hunt di Craig Zobel con Hilary Swank. Titoli disponibili nel nostro Paese su piattaforme come Rakuten Tv (che li ha tutti e tre) Chili, Google Play o Itunes. Debutto nella stessa forma anche per Bloodshot, action fantascientifico di David S.F. Wilson, con Vin Diesel. Il 23 aprile arriverà in Italia direttamente in digitale anche Tornare a vincere (Warner), di Gavin O' Connor, con Ben Affleck nei panni di un uomo in cerca di una rinascita personale. Debutto in vod ad aprile, fra gli altri, anche per Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge" di ‎Ethan Spaulding. Sarà un esordio globale direttamente in video on demand quello di Trolls World Tour sequel della musical comedy animata del 2016. Entra nella partita anche Netflix, per il debutto di The Lovebirds di Michael Showalter, commedia gialla con due talenti come Kumail Nanjiani e Issa Rae. Tra i film d'autore, arrivano in vod il dramma premiato al Sundance e alla Berlinale, Never Rarely Sometimes Always di Eliza Hittman e Endings, beginnings di Drake Doremus, con Shailene Woodey e Jamie Dornan. (ANSA).