Barbarossa e Micol Arpa Rock live a #AuditoriumLives

ROMA, 31 MAR - Sono circa 1 milione gli utenti raggiunti, in due settimane, attraverso la programmazione online #AuditoriumLives, il palinsesto digital della Fondazione Musica per Roma. Questa settimana saranno ospiti due musicisti d'eccezione: il 1 aprile Luca Barbarossa. Il cantautore romano è molto legato al Parco della musica tanto da aver avuto la 'Carta Bianca', iniziativa grazie alla quale ha potuto realizzare progetti originali pensati in modo specifico per l'Auditorium. E sabato 4 aprile, alle 19, primo concerto live, in diretta su Facebook, dell'Auditorium Parco della Musica, con Micol Arpa Rock, la superba arrangiatrice che esegue brani rock e pop con la sua arpa elettrica. Con l'hashtag #AuditoriumLives la Fondazione Musica per Roma ha l'obiettivo di far compagnia ai suoi spettatori attraverso Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Telegram. In particolare ogni lunedì l' "Oroscopo del lunedì", con la rubrica ascendenti musicali e una canzone per ogni segno zodiacale. Il martedì i podcast delle Lezioni di Storia, questa settimana dedicate alla scoperta La Mezquita di Cordoba. Il mercoledì le Lezioni di Economia, con i podcast del Festival Economia Come. Il giovedì i podcast dei Dialoghi filosofici, questa settimana dedicati al Mito di Prometeo. Il venerdì i podcast delle Lezioni di rock presentati da Ernesto Assante con protagonista, questa settimana, Stevie Wonder. Il sabato, i grandi incontri con i video delle dirette dei nostri festival e Samantha Cristoforetti sarà l'ospite di questa settimana, con un podcast della sua lezione tenuta a Libri Come 2019. La domenica è alla scoperta dell'Auditorium e dei suoi spazi. Sul sito web saranno a disposizione, nella sezione multimedia e sul canale AuditoriumTv, i video delle lezioni di storia 2019-2020 dedicate alle Opere dell'Uomo, dalle Piramidi al Teatro della Scala. Il ciclo, ideato da Editori Laterza, organizzato in collaborazione con La Fondazione Musica per Roma, è realizzato con il sostegno di Unicredit. Online anche 5 podcast di Antonio Scurati dedicati a Leone Ginzburg. Lo scrittore Premio Strega doveva essere presente a Libri Come 2020, cancellata per la pandemia. (ANSA).