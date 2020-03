S. Cecilia, online concerti Pappano, Hrusa , Yuja Wang

ROMA, 31 MAR - Antonio Pappano, Jakub Hrůša e Yuja Wang sono i protagonisti dei concerti che gli appassionati di musica classica hanno a disposizione gratuitamente questa settimana sul sito Santa Cecilia.it e sui canali social dell'Accademia Nazionale negli stessi giorni e orari del calendario sinfonico. Giovedì 2 aprile alle 19.30 è di scena Jakub Hrůša, il direttore ceco ospite che proprio con questo concerto debuttò sul palcoscenico di Santa Cecilia nel novembre 2016. Il programma prevede l'esecuzione di Mà Vlast (La mia patria), un ciclo di sei poemi sinfonici composto da Smetana fra il 1874 e il 1879 ed eseguito integralmente per la prima volta a Praga il 5 novembre 1882, due anni prima della morte dell'autore. Venerdì 3 aprile alle 20.30 sarà la volta del giovane direttore francese Lionel Bringuier e della pianista cinese Yuja Wang in due capolavori della letteratura per pianoforte di Maurice Ravel, il Concerto in sol e il Concerto per la mano sinistra. In programma anche le Danze di Galanta di Zoltán Kodály e la Suite da l'Uccello di Fuoco (versione 1919), lavoro che rappresenta un punto cardine nell'esperienza creativa di Igor Stravinskij. Sabato 4 alle 18 appuntamento da non perdere con l'intensa Nona Sinfonia di Mahler diretta da Antonio Pappano, completata dal compositore nel maggio 1911 pochi mesi prima di morire. (ANSA).