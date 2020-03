Rimandata uscita nuovo album di Michele Bravi

ROMA, 31 MAR - E' stata rimandata ancora e a data da destinarsi l'uscita di "La geografia del buio", il nuovo album di Michele Bravi, prevista prima per il 20 marzo e poi per il 17 aprile. Una decisione presa a causa del perdurare della situazione legata all'emergenza sanitaria. "Sono sicuro che ci sarà il tempo e lo spazio giusto per condividere e scoprire La geografia del buio ma adesso dobbiamo comportarci come una comunità che sta lottando per rialzarsi e rimanere a casa - spiega Bravi -. A tutte le persone che aspettavano con curiosità e impazienza un mio lavoro discografico dico grazie del calore dimostrato finora e chiedo, con il cuore in mano, di rimanere uniti come una famiglia paziente". (ANSA).