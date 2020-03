Accordo raggiunto per divorzio Achille Lauro-Sony

ROMA, 31 MAR - Accordo raggiunto, dopo la querelle delle settimane scorse quando Achille Lauro era stato nominato direttore creativo di Elektra Records/Warner Music Italy, tra la De Marinis srl e Sony Music Entertainment Italy. Le parti hanno raggiunto un'intesa e mette fine all'accordo discografico di licenza per le opere musicali di Achille Lauro. E' stato sottoscritto un accordo transattivo curato dai legali delle rispettive società in cui sono stati chiariti tutti i punti che regolamentano la fine del rapporto anche dal punto di vista economico. Achille Lauro e Sony, in una nota, non escludono futuri e nuovi rapporti di collaborazione. (ANSA).