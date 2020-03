Gionnyscandal fa la spesa per chi ha bisogno

ROMA, 30 MAR - "Nel mio piccolo ho deciso di aiutare tutte quelle persone che in questo momento di emergenza non possono permettersi neanche di fare la spesa". Con un messaggio video pubblicato sul suo profilo Instagram, il rapper GionnyScandal si è messo a disposizione delle persone in difficoltà a Meda, la cittadina della provincia di Monza-Brianza in cui vive. "Mi occuperò io personalmente di portare un po' di spesa. Penso sia arrivato il momento di essere un po' più umani, bello che tutti facessero un'opera di bene verso chi ne ha più bisogno", dice sottolineando però che "non è un incontro dei fan con l'artista. Non è un firmacopie. Non approfittatene. E' un'opera di bene che ho deciso di fare. Sto a casa ma se posso aiutare qualcuno, lo faccio". (ANSA).