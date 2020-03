Hit parade, The Weeknd per 1/a volta in vetta

ROMA, 27 MAR - Per la prima volta The Weeknd conquista in Italia la vetta delle classifiche Fimi/GFK, nella terza settimana di rilevazioni con la gran parte delle attività commerciali ferme per i provvedimenti di contrasto al coronavirus. E lo fa piazzandosi al primo posto tra gli album più venduti della settimana, con il nuovo progetto After Hours, e tra i singoli con il brano Blinding Lights. Scivola di una posizione tutto il podio della scorsa settimana, con Ghali e il suo Dna al secondo posto, Marracash con Persona al terzo e Tha Supreme con 23 6451 a quarto. Guadagna al debutto la quinta piazza Gaia, ancora in lizza per la vittoria ad Amici 2020, con l'album appena dato alle stampe dal titolo Genesi. Stabili al sesto posto i Pinguini Tattici Nucleari, con Fuori dall'hype Ringo Starr, gli unici che tengono ancora alta la bandiera del Festival di Sanremo. Perde, invece, tre posizioni Nitro con GarbAge ed ora è settimo davanti agli idoli dei bambini I Me contro Te con Il Fantadisco. Chiudono la top ten, Ultimo con Colpa delle Favole e la new entry J. Balvin con Colores. (ANSA).