Cesare Cremonini compie 40 anni, 'Giornata speciale'

BOLOGNA, 27 MAR - Cesare Cremonini compie oggi 40 anni, ricorrenza che cade in un momento particolare e che il cantautore bolognese ha condiviso con il pubblico con un video su Facebook e Instagram che ha raccolto migliaia di messaggi. "Buon compleanno a me - dice l'artista - e a tutte le persone che oggi stanno compiendo gli anni nelle loro case, come sto facendo io. E' una giornata speciale per me. Solitamente il compleanno serve a farti sentire unico, oggi invece il senso, il significato è diverso. Oggi tutti stiamo provando le stesse emozioni, o qualcosa di molto simile, fra le paure, i dubbi e le speranze. Quindi questo compleanno è il compleanno più largo, più grande della mia vita. Un bacio e grazie per gli auguri". Cremonini aveva postato ieri su Instagram una sua interpretazione al pianoforte del 'Cielo in una stanza', "l'ultima canzone che canterò prima di entrare nei favolosi 40. Che saranno... Nessuno lo sa. Ma io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui. Abbandonati come se non ci fosse più nulla al mondo". (ANSA).