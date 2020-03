Dua Lipa, "nuovo album sperando porti felicità"

ROMA, 27 MAR - Piange Dua Lipa su Twitter perchè "Future Nostalgia", il secondo album della sua carriera di super star del pop è stato messo in Rete dalla solita "manina amica". Doveva uscire il tre aprile e invece esce oggi. Inevitabile una sua dichiarazione sul momento tragico in cui questo lavoro torna sul mercato: ""Sono davvero entusiasta all'idea che tutti voi lo sentiate e ne facciate quello che volete. Spero che vi porti un po' di felicità, che vi faccia sorridere e che vi faccia ballare. Spero di rendervi orgogliosi", ha detto. "Future Nostalgia" arriva sul mercato preceduto dal successo travolgente di "Don't Start Now", il singolo presentato anche all'ultimo Festival di Sanremo che ha spopolato in tutte le classifiche ma che da anche il tono dell'album che è un dichiarato omaggio alla dance degli anni '80 e '90. Il secondo album è sempre un passaggio difficile: lo è ancora di più quando, a 25 anni, si ha alle spalle un esordio che ha stabilito diversi record, compresi quello dell'artista più giovane ad aver raggiunto un miliardo di visualizzazioni. Dua Lipa dunque si è messa al centro del progetto, con un team di amici e qualche ospite di rilievo come i produttori come Andrew Watt e Jeff Basker e ha tirato fuori evidentemente l'album che ha raccontato: suoni nuovi ma un'atmosfera gradevolmente retrò, molto '80's '90's confermando evidentemente una tendenza nella musica contemporanea, visto che anche The Weeknd si è rivolto agli anni '80. (ANSA).