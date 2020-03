Musica: Maggio Fiorentino, streaming gratis grandi concerti

FIRENZE, 27 MAR - Due classici dell'opera diretti dal maestro Riccardo Muti e il suo tributo alla musica di Mozart in un doppio e indimenticabile concerto con Sviatoslav Richter al pianoforte, l'omaggio alla musica russa del tardo Ottocento diretto da Carlo Maria Giulini, le repliche di tre grandi titoli lirici che hanno riscosso una calorosa accoglienza alla prima trasmissione dei giorni scorsi. Così, con un titolo al giorno per i prossimi sette giorni, dal 30 marzo al 5 aprile, continua la programmazione di #noisiamoilmaggio - La nostra musica per stare insieme, programma di trasmissioni online curato dal Teatro del Maggio che porta nelle case memorabili performance dalla storia lontana e recente del Maggio. Lo streaming è gratuito. Un appuntamento quotidiano, spiega il Teatro, grazie al quale la comunità internazionale del Maggio continua a incontrarsi - sebbene doverosamente a distanza -, a confrontarsi, a condividere la sua passione per la musica. L'iniziativa, lanciata lo scorso 14 marzo, ha già raggiunto da allora più di 400 mila utenti, collegati tra Italia, Stati Uniti, Germania, Brasile, Spagna, Francia, Giappone, Regno Unito e molti altri paesi in tutti i continenti. Per assistere agli spettacoli basta collegarsi alla pagina Fb del Maggio nei giorni e agli orari indicati e seguire le istruzioni per avviare lo streaming. Ad aprire la settimana sarà, lunedì 30 marzo alle ore 20, La favorite di Gaetano Donizetti, titolo già proposto con successo nell'ambito di #noisiamoilmaggio. (ANSA).