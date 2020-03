Organizzatori, Concertone non si farà in piazza

ROMA, 27 MAR - "Quest'anno non sarà possibile fare il Concerto del 1 Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Stiamo ragionando su possibili ipotesi alternative". Lo ha confermato l'organizzatore Massimo Bonelli nel corso del format "Se Bach Fosse Qui" #SBFQ. Nella giornata di ieri Massimo Bonelli, numero 1 di iCompany, direttore artistico e organizzatore del Concertone, ha confermato quello che già si temeva da giorni. "Questo avverrà non certo perché non siamo in grado di poter organizzare il concerto, ma perché credo che non ci siano le condizioni tanto emotive quanto normative per mettere in piedi l'evento per come lo conosciamo". (ANSA).