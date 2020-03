Slitta a luglio il Montecarlo Film Festival

ROMA, 26 MAR - A causa dell'emergenza mondiale coronavirus, la 17/a edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie, ideato e diretto da Ezio Greggio, inizialmente prevista dal 20 al 25 aprile nella sede del Grimaldi Forum del Principato di Monaco, si terrà dal 20 al 25 luglio. A presiedere la giuria è confermato il premio Oscar Nick Vallelonga ("Green Book", "Kingdom of the Blind", "The Man with One eye is King", "Choker e Stiletto"). "Stiamo vivendo un momento delicatissimo della nostra esistenza - afferma Greggio -, combattendo una vera e propria guerra contro il covid-19 e solo rimanendo uniti riusciremo a ripartire più forti che mai, ed è sotto quest'ottica che stiamo lavorando alla nostra kermesse". (ANSA).