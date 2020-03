ROMA, 25 MAR - L'etichetta discografica Deutsche Grammophon lancia il World Piano Day per il 28 marzo, un festival internazionale virtuale con i suoi pianisti. L'elenco di star già confermate comprende Maria João Pires, Rudolf Buchbinder, Evgeny Kissin, Víkingur Ólafsson, Jan Lisiecki, Joep Beving, Simon Ghraichy, Kit Armstrong e Daniil Trifonov. Sono attesi anche altri artisti per unirsi all'iniziativa promossa da Deutsche Grammophon che sottolinea la capacità della musica di riunire le persone. Si potranno vedere e ascoltare alcuni dei migliori pianisti del mondo attraverso i canali YouTube e Facebook utilizzando gli hashtag #StayAtHome e #WorldPianoDay. Il programma sarà trasmesso in diretta in diretta alle 15 del 28 marzo e sarà disponibile online per un periodo limitato di tempo. Ogni esibizione durerà tra i 20 e i 30 minuti e sarà pre-registrata dal vivo dagli artisti nelle loro case con smartphone in alta definizione. (ANSA).