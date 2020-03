Coronavirus: Nicola Piovani, la rinascita ci troverà pronti

ROMA, 25 MAR - ''Non appena questo momento sarà passato arriverà la rinascita che ci troverà preparati e pronti a rimboccarci le maniche e a lavorare tutti insieme, ciascuno nel proprio campo''. E' questo il messaggio di speranza con cui il compositore, pianista e direttore d'orchestra, Nicola Piovani, ha voluto aderire alla campagna della Farnesina 'la cultura non si ferma' #WeAreItaly. Dal sito del ministero degli Esteri, Piovani dice:''questi sono tempi difficili per l'Italia, l'Europa e per tutto il pianeta, ma soprattutto per l'Italia''. ''In questa situazione mi sorprende scoprire come gli italiani quando attraversano momenti di difficoltà individuali e collettivi, sono capaci di dare il meglio di sè'' sottolinea il premi Oscar. ''Me lo dicevano sempre le vecchie generazioni - prosegue Piovani - sopravvissute alla tragedia della guerra. Questa epidemia che stiamo vivendo non ha ancora gli effetti tragici della guerra e speriamo non li avrà mai''.''Spero che questo finirà presto - conclude - 'ha da passà à nuttata' diceva un grande drammaturgo italiano, Eduardo De Filippo''. (ANSA).