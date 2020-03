De Gregori, rinviate ancora date nei club

ROMA, 24 MAR - Niente concerti ad aprile e maggio per Francesco De Gregori. A causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, i concerti del cantautore nei club italiani sono stati posticipati. Queste le nuove date previste nei mesi di novembre e dicembre 2020: 27 novembre Modena (recupero del concerto inizialmente previsto il 5 marzo e già posticipato al 16 aprile); 30 novembre Milano (recupero del concerto inizialmente previsto il 10 marzo già posticipato al 6 maggio); 1 dicembre San Biagio di Callalta (Treviso - recupero del concerto inizialmente previsto il 6 marzo e già posticipato al 18 aprile); 4 dicembre Napoli (recupero del concerto inizialmente previsto il 21 marzo e già posticipato all'8 maggio); 5 dicembre Roma (recupero del concerto inizialmente previsto il 20 marzo e già posticipato al 9 maggio). I biglietti già acquistati per le date nei club italiani rimarranno validi per le nuove date. Rimangono confermate le date estive per "De Gregori & Band Live - Greatest Hits": 20 giugno Mantova, 6 luglio Cervere (CN), 11 luglio Gardone Riviera (BS), 13 luglio Pistoia, 15 luglio Molfetta (BA), 25 luglio Cervia (RA), 9 agosto Lecce, 12 agosto Macerata, 13 agosto Forte dei Marmi (Lu). (ANSA).