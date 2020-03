Elodie rinvia date live in autunno

ROMA, 24 MAR - A causa dell'emergenza coronavirus, slittano ad ottobre le date live di Elodie, previste a Milano e Roma il 16 e il 18 aprile. I nuovi appuntamenti sono per il 30 settembre alla Santeria Toscana 31 a Milano e per il 3 ottobre presso il Teatro Centrale a Roma. In occasione dei due concerti, i primi della carriera musicale di Elodie, la giovane cantante romana porterà sul palco le canzoni contenute nel nuovo disco "This is Elodie", tra le quali la sanremese "Andromeda", certificato disco d'oro e tra i brani più ascoltati in radio, e "Nero Bali" e "Margarita", entrambi certificati doppio disco di platino. I biglietti acquistati restano validi per le nuove date. (ANSA).