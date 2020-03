Autieri e Hunziker, flash mob All'alba sorgerò

ROMA, 23 MAR - Serena Autieri, l'attrice che è anche la voce di Elsa in Frozen, e Michelle Hunziker in una diretta Instagram hanno annunciato un flash mob virtuale: cantare tutti insieme l'iconica "All'Alba Sorgerò" del film Disney, facendo finta di essere al cinema. Domani, 24 marzo alle 16,30, sul proprio balcone, dalla propria finestra o in casa, con il telefono in mano per riprendersi o essere ripresi, Autieri e Hunziker propongono di cantare "All'Alba Sorgerò" e postare poi i video sui social. (ANSA).