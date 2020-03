Coronavirus: è morta la mamma di Alex Baroni

ROMA, 22 MAR - "Finora solo numeri. Li leggi, e forse l'istinto alla vita ti fa pensare che quella cosa non ti toccherà mai". Con queste parole Valeria Frasca annuncia su Facebook la morte della zia, Marina Marcelletti, madre di Alex Baroni, il cantautore morto nel 2002 a soli 35 anni. "Aveva una treccia lunghissima ed era la donna più solare e positiva che io abbia mai conosciuto - scrive ancora Frasca -. Perse un figlio tanti anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorderà, faceva il cantante. Il suo nome era Alex Baroni". Dopo la morte del figlio dopo una lunga agonia, in seguito a un incidente di moto, "Marina - ricorda Valeria - per combattere il dolore si mise a correre, a correre kilometri, una runner si direbbe oggi, e a viaggiare viaggiare ovunque, sempre sempre in movimento. Marina ha preso il coronavirus e stanotte ha raggiunto il suo Alex. Non ci saranno funerali, ma un pensiero immenso per lei, che possa correre anche lassù nel cielo. Ciao Marina immensa", conclude il post che ha raccolto in queste ore tanti commenti pieni di affetto e di commozione. (ANSA).