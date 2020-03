Anna Ferzetti, io tra la famiglia, 'Picchio' e la solitudine

(di Francesco Gallo) ROMA, 22 MAR - Si capisce subito che stare chiusa in casa non è facile per Anna Ferzetti, anche se è una convivenza forzata vissuta in famiglia, con il marito Pierfrancesco Favino (detto 'Picchio'), le loro figlie, (Greta, 14 anni e Lea, 8) a cui si è aggiunta, per l'occasione, la madre dell'attrice, Claudia Verdini. "Il mio umore - racconta l'attrice all'ANSA - dipende dalla giornata, da come mi sveglio. Di giorno in genere va meglio, al mattino faccio la mia ora di ginnastica e tendo a non accendere la tv, a non sentire i notiziari, ma la sera arriva l'ansia. Con le bambine in casa ho poi cercato di sdrammatizzare, ho dovuto spiegare comunque che non si poteva più uscire". E ancora l'attrice, classe 1982 e figlia di Gabriele Ferzetti: "Sono in quarantena insieme a mia madre che ha 68 anni. Insomma intorno a me tanta famiglia, ma nonostante questo ho scoperto di essere una persona solitaria e così ogni tanto mi devo isolare, prendere i miei tempi. Comunque - continua - in questo periodo sto leggendo molto e vedendo tanti film, anche perché sono di natura iperattiva e non riesco mai a stare ferma. Per quanto riguarda il lavoro, sto realizzando dei video di presentazione, insieme a Roberto Ciufoli, per la prossima edizione del festival Cortinametraggio (al via il 23 marzo, ndr) che sarà quest'anno solo online". E la cucina? "A quella ci pensa Picchio, sta a lui cucinare, mentre io sono quella che pulisce tutto. In compenso faccio i dolci, anche troppi in questi giorni in cui siamo chiusi in casa". (ANSA).