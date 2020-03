S. Cecilia: Il carattere italiano, online film sull'orchestra

ROMA, 20 MAR - La grande storia dell' Orchestra di Santa Cecilia,arricchita dagli inserti di repertorio degli ultimi trenta anni con i grandi direttori saliti sul podio della prestigiosa istituzione di Roma. E il racconto di come si progetta e si costruisce una grande esecuzione, l' evoluzione del suono dalla prima prova all' applauso finale della sala gremita, la tensione dei musicisti e degli interpreti prima e dopo il concerto. E' un viaggio molto particolare dentro la musica il film "Il carattere italiano" di Angelo Bozzolini che l' Accademia Nazionale offre gratuitamente dal 22 marzo per un mese sul suo sito e sui suoi social ed è disponibile su alpenway.com/santacecilia. Il documentario, prodotto da Alpenway Media Production GmbH (Germania/Italia), accompagna lo spettatore dietro le quinte della illustre realtà musicale oggi guidata da sir Antonio Pappano che, anglo-americano di origini beneventane, a Roma ha ritrovato una parte essenziale delle sue origini italiane. Nel film oltre a Pappano, che dal 2005 è direttore musicale di Santa Cecilia, compaiono grandi nomi del panorama internazionale, dai direttori Yuri Temirkanov , James Conlon, Valery Gergiev e Daniel Harding, alle violiniste Janine Jansen e Lisa Batiashvili, ai pianisti Evgeny Kissin, Denis Matsuev, Stefano Bollani, Lang Lang. Angelo Bozzolini, giovane regista e produttore romano, mette insieme le vicende individuali dei componenti dell'Orchestra e del suo Direttore e compone in qui due ore il quadro di un mondo affascinante e solitamente nascosto che a pieno titolo fa parte delle espressioni dell' identità nazionale italiana. (ANSA).