Coma_Cose tornano con ep Due

ROMA, 20 MAR - I Coma_Cose hanno pubblicato Due, un ep prodotto da Asian Fake per Sony Music. Il nuovo lavoro rappresenta un lato nuovo, ma significativo, della loro continua crescita musicale. Due come i brani presenti, come le prospettive di Fausto Lama e California e Due come le anime da sempre presenti nel lavoro dei Coma_Cose, una più lirica e sognante e una più cruda e viscerale che in questo ep si incontrano. Guerre Fredde e La Rabbia sono i due brani inediti che esplorano i temi della solitudine e della collera. Questo EP, pensato e realizzato ben prima dell'attuale emergenza sanitaria, assume oggi ulteriori significati in un periodo caratterizzato da una necessaria solitudine. Diventa quasi l'involontario manifesto di un periodo inatteso e difficilmente immaginabile. (ANSA).