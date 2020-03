Compilation della band Arashi album più venduto 2019

ROMA, 19 MAR - E' la compilation celebrativa 5x20 All the BEST!! 1999-2019 del gruppo giapponese Arashi, l'album best seller del 2019 con 3 milioni e 300 mila copie, secondo IFPI, l'organizzazione che rappresenta l'industria discografica nel mondo. Composto da Satoshi Ohno, Sho Sakurai, Masakai Alba, Kazunari Ninomiya e Jun Matsumoto, il gruppo ha pubblicato il primo singolo A-RA-SHI nel Novembre 1999, inaugurando una carriera ventennale da milioni di copie vendute. A giugno 2019, in concomitanza con l'annuncio di una pausa a partire dal 2021, la band ha pubblicato la compilation e avviato un tour in Giappone. Secondo posto per Lover, il settimo studio album di Taylor Swift. Pubblicato nell'agosto 2019, ha debuttato al primo posto in Australia, Canada, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti tra gli altri, raggiungendo quota 3,2 milioni di unità vendute (3 milioni solo nella prima settimana). Map of the soul: Persona, sesto EP del gruppo sudcoreano BTS, guadagna il terzo posto della chart con 2,5 milioni di copie. Non è solo l'album più venduto di sempre in patria, ma ha anche raggiunto la vetta delle classifiche di Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti: è la prima volta che tale risultato viene raggiunto da artisti sudcoreani. A distanza seguono A Star Is Born, colonna sonora del film con Lady Gaga, il fenomeno Billie Eilish con When we all fall asleep, Where do we go?, Bohemian Rhapsody dei Queen (tutti e tre con (1,2 milioni), Ed Sheeran con No.6 Collaborations Project (1,1 milioni), Ariana Grande con Thank u, next (1 milione), Rammstein con il disco omonimo (900mila), Abbey Road dei Beatles (800mila). (ANSA).