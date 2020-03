Salmo, rimandato a ottobre Playlist World Tour

ROMA, 19 MAR - E' rinviato a ottobre il Playlist World Tour di Salmo, a causa dell'emergenza coronavirus. Dopo il live evento previsto per il 14 giugno allo stadio San Siro di Milano, Salmo suonerà live nella sua prima tournée mondiale che lo vedrà protagonista sui palchi di sedici città negli Stati Uniti e in Europa. Il tour partirà il 9 ottobre 2020 da Miami, in Florida, e si concluderà il 30 novembre 2020 a Monaco, in Germania, passando per New York (Stati Uniti), Los Angeles (Stati Uniti), Losanna (Svizzera), Zurigo (Svizzera), Madrid (Spagna), Barcellona (Spagna), Parigi (Francia), Lussemburgo (Lussemburgo), Bruxelles (Belgio), Amsterdam (Olanda), Londra (Inghilterra), Stoccarda (Germania), Amburgo (Germania) e Lugano (Svizzera). I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date. Queste le nuove date: 9 ottobre Miami, 12 ottobre New York, 14 ottobre Los Angeles, 23 ottobre Losanna, 24 ottobre Zurigo, 26 ottobre Madrid, 27 ottobre Barcellona, 29 ottobre Parigi, 4 novembre Lussemburgo, 5 novembre Bruxelles, 8 novembre Amsterdam, 9 novembre Londra, 12 novembre Stoccarda, 17 novembre Amburgo, 21 novembre Lugano, 30 novembre Monaco. (ANSA).