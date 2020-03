Tosca sceglie Ozpetek per il video di Ho amato tutto

ROMA, 19 MAR - Nato dalla ventennale amicizia tra due grandi artisti come Tosca e Ferzan Ozpetek, è online il video di Ho amato tutto, il brano con cui la cantante ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo. La clip è ispirata a un quadro di Edward Hopper del 1939, New York Movie, che raffigura una donna in piedi, assorta in una sala semivuota. Pensato e ideato prima dell'emergenza coronavirus, il video scritto e realizzato dal regista italo-turco comunica un'atmosfera surreale e sospesa incredibilmente vicina a quanto sta accadendo oggi. Un teatro vuoto, un microfono. Tosca sola sul palco esegue la sua canzone mentre le immagini create da Ozpetek sottolineano la forza e l'intensità delle parole di un addio. "Aspettavo un'occasione per collaborare con Ferzan e la magia di questo brano ha fatto tutto - racconta Tosca -. Volevamo raccontare la solitudine e la bellezza dell'amare tutto. Tutto questo avveniva un mese fa. Oggi, quel teatro vuoto, simbolo dell'incomunicabilità del donarsi all'amore assume un altro senso. Un senso profondo, ancestrale, pieno di significato". E poi aggiunge: "Credo sia giusto in questo momento riempire idealmente quella platea vuota con la musica e con tutte le emozioni che l'arte può darci. Siamo sospesi e nella sospensione nutriamoci di tutto quello che ci può far stare bene. Spero che questo video sia un attimo di distrazione, una piccola carezza in un momento cosi complicato". (ANSA).