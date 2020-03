Coronavirus non ferma la musica, concerti via web

NEW YORK, 18 MAR - Il coronavirus non ferma la musica: Con Chris Martin che ha "dato il la", star del rock globali hanno ricorso ai social per mantenersi in comunicazione con i fan offrendo performance improvvisate dai loro studi o salotti di casa. "Avrei dovuto suonare con i Coldplay, la mia vecchia band, ma siamo tutti in paesi diversi del mondo e non possiamo riunirci. Così faccio qualcosa che non ho mai fatto prima", ha spiegato Martin introducendo su Instagram trenta minuti di musica improvvisata dal suo studio di casa. Anche John Legend, Neil Young, Keith Urban, Ben Gibbard stanno sperimentando il 'new normal' di una vita vissuta su Internet dove le pratiche del distanziamento sociale per contenere il virus impediscono di condividere di persona esperienze fino a poco tempo fa scontate come la visita a un museo, il concerto o il festival, la cena al ristorante, l'aperitivo al bar. (ANSA).