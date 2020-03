Patti Smith, amici italiani siamo con voi

ROMA, 18 MAR - Chiusa nella sua casa di New York, anche Patti Smith dedica un pensiero all'Italia, duramente colpita dall'emergenza coronavirus. In compagnia della figlia Jesse, ha dedicato una diretta social con mini-live al nostro Paese. "E' un modo carino per salutare tutti - ha spiegato Patti Smith -, ma un saluto speciale va ai nostri amici di Milano e d'Italia. Non vediamo l'ora di rivedervi presto. Sono tempi difficili, ma siamo insieme. Non abbiate paura, usate la vostra energia in modo costruttivo". Si è rivolta agli ascoltatori in italiano, invece, la figlia Jesse: "Ciao Italia, ciao Milano, ciao a tutti. Stiamo bene, amiamo tantissimo l'Italia e gli italiani. Italia andrà tutto bene, Milano andrà tutto bene. il mondo andrà tutto. Siamo isolati, ma anche insieme sempre. Abbiamo bisogno di amore, compassione, collaborazione, pazienza, musica, comunicazione, gioia, speranza, ottimismo, amore amore amore. Il mondo andrà tutto bene". (ANSA).