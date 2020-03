Musica: padre Lady Gaga non paga affitto, rischia denuncia

NEW YORK, 17 MAR - Joe Germanotta, padre di Lady Gaga, finisce in tribunale perché è in arretrato con il pagamento dell'affitto di quasi 300mila dollari per il suo ristorante a Grand Central. Germanotta è proprietario dell'Art Bird & Whiskey Bar, ma da mesi non paga l'affitto a Mta (l'ente dei trasporti di New York che gestisce anche in food court a Grand Central) sostenendo che la sua attività non fa affari a causa della presenza degli homeless. Mta è passata alle maniere forti ricorrendo alle vie legali dopo numerosi avvisi di pagamento, proprio alla vigilia dell'ordinanza dello stato di New York per la chiusura di tutte le attività non necessarie per combattere il rischio di contagio da coronavirus. Germanotta ha aperto il suo ristorante nel 2018, ma non ha visto i profitti sperati nonostante la location affollata di pendolari. (ANSA).