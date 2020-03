Con MYmovies sul divano come al cinema

ROMA, 17 MAR - Cinquanta film, 5 prime visioni, oltre 25mila posti gratis disponibili, per una visione che simula quella della sala cinematografica: nei tempi difficili del coronavirus non si spegne la passione per il cinema d'autore né la voglia di stare insieme agli altri anche dentro le mura di casa grazie a MYmovies, che sostiene la campagna #iorestoacasa con l'offerta gratuita fino al 5 aprile ai propri lettori di un grande cartellone di film in streaming attraverso la propria sala web. Il primo appuntamento è previsto per il 17 marzo, alle 21, con il pluripremiato "The Artist" (5 premi Oscar¸) che dà il via alla rassegna "I grandi Premi Oscar¸" a cui seguirà, alle 22, la prima visione streaming dell'ultimo lavoro di Roberto Minervini "Che fare quando il mondo è in fiamme?". Ma nella programmazione trovano posto anche una serie di titoli del Far East Film Festival e del Torino Underground Cinefest (tra cui anche "il noir "La Gomera - L'isola dei fischi", in Concorso all'ultimo Festival di Cannes), la selezione Donne Wanted (otto film, otto registe e una battaglia, quella della scrittrice e attivista Jane Jacobs per salvare la città di New York dalla riqualificazione urbana negli anni Sessanta), la programmazione del 2 aprile dedicata alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo (con "The Special Need" di Carlo Zoratti e a seguire "Tutto ciò che voglio" promosso da CinemAutismo) e il 5 aprile il diario intimo di Marguerite Duras nel film "La Douleur", per un'offerta capace davvero di soddisfare gusti ed esigenze di ogni fascia di utenti. (ANSA).