Zucchero, in radio dal 20/3 Sarebbe questo il mondo

ROMA, 17 MAR - "Sarebbe questo il mondo" è il nuovo singolo di Zucchero "Sugar" Fornaciari, estratto dal suo ultimo disco di inediti "D.O.C", che sarà in radio dal 20 marzo. Scritto e composto da Zucchero, "Sarebbe questo il mondo" è un'analisi disincantata del mondo attuale, talvolta distante da ciò che si sogna quando si è bambini, ma è comunque il mondo in cui viviamo e abbiamo il dovere di renderlo migliore. "Sarebbe questo il mondo è una piccola rapsodia - racconta Zucchero - un brano scritto di getto, spontaneamente, sulla scia dei mie ricordi d'infanzia, di mio padre, del mondo sognante e ricco di semplicità in cui sono cresciuto. Un invito a guarire questo mondo un po' ammalato, a ritrovare la sua genuinità, fermare l'omologazione, e riscoprire i rapporti umani in tutta la loro bellezza, semplicità e verità. Speriamo che il sacrificio che stiamo facendo tutti in questo momento - aggiunge poi parlando dell'emergenza coronavirus -, ognuno nelle proprie case, ci conceda il tempo per fermarci un attimo dalla corsa incessante contro il tempo e ci faccia comprendere davvero quanto sia importante riscoprire il valore delle piccole cose, la vera sostanza dell'essere umano". A causa della situazione attuale, i live internazionali di Zucchero previsti in Nuova Zelanda, Australia, Messico, America e Canada saranno riprogrammati. Per quanto riguarda l'Italia, Zucchero sarà in concerto all'Arena di Verona con 14 appuntamenti live, dal 22 settembre al 7 ottobre. (ANSA).