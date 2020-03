Mahmood, dal 12/2 2021 nuove date del tour europeo

ROMA, 17 MAR - Il tour europeo di Mahmood è stato rinviato all'anno prossimo, con partenza il 12 febbraio da Losanna. Questo il nuovo calendario: 12 febbraio Losanna (recupero del 15.05.20); 13 febbraio Zurigo (recupero del 16.05.20); 16 febbraio Londra (recupero del 21.04.20); 18 febbraio Amsterdam (recupero del 20.04.20); 20 febbraio Anversa (recupero del 15.04.20); 21 febbraio Parigi (recupero del 19.04.2020); 25 febbraio Madrid (recupero del 27.04.20); 5 marzo Varsavia (recupero del 24.05.2020). Non saranno recuperate le date in Germania e a Murcia. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Le date in Europa vanno a sommarsi al nuovo calendario del tour italiano già diffuso e rinviato al prossimo autunno: 3 novembre Milano (recupero del 14 aprile); 4 novembre Firenze; 9 novembre Milano; 13 novembre Napoli; 14 novembre Roma; 17 novembre Torino/Venaria; 19 novembre Nonantola (MO); 21 novembre S. Biagio di Callalta (TV). (ANSA).