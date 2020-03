Ex attrice di '007' positiva al coronavirus

NEW YORK, 16 MAR - Olga Kurylenko è risultata positiva al coronavirus. Lo ha detto lei stessa in un post su Instagram. L'attrice, co-protagonista con Daniel Graig in 'Quantum of Solace' (2008), sequel del film 'Casino Royale' (2006), è ora in quarantena. La Kurylenko, di origini ucraine, ha postato una foto in cui si vede solo la vista di una finestra, ha poi descritto i suoi sintomi. "Sono malata da almeno una settimana - si legge nel post - principalmente i miei sintomi sono febbre e stanchezza. Abbiate cura di voi stessi e prendete le cose seriamente". (ANSA).