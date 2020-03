Cent'anni fa nasceva Tonino Guerra, video omaggio lo ricorda

RIMINI, 16 MAR - Cent'anni fa, il 16 marzo 1920, nasceva Tonino Guerra e per la ricorrenza i Comuni di Santarcangelo di Romagna e Pennabilli, dopo l'annullamento delle celebrazioni legato all'emergenza coronavirus, hanno pubblicato sui propri siti e pagine Facebook un omaggio con i contributi originali video di vari attori: Marina Massironi, Ivano Marescotti, Ermanna Montanari, Marco Martinelli, Roberto Magnani, Letizia Quintavalla, Annalisa Teodorani, Nicoletta Fabbri. Anche Fabio De Luigi ha contribuito all'iniziativa, voluta con l'Associazione culturale Tonino Guerra e la Fondazione Culturale Santarcangelo, lasciando un suo personale ricordo del poeta. "Un video - spiega il Comune di Santarcangelo - che non vuole sostituire e completare i festeggiamenti, ma solo lasciare un segno, perché questa giornata speciale non passi sotto silenzio a causa della contingenza". Fino al 21 marzo, giorno della morte di Guerra nel 2012, il Comune e Fo.Cu.S hanno organizzato inoltre un programma di pubblicazioni digitali condivise. (ANSA).