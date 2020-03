Gualazzi, live da casa al pianoforte su Fb

ROMA, 16 MAR - Raphael Gualazzi ha regalato a tutti i suoi fan mezz'ora di concerto puntando la videocamera direttamente sui tasti del pianoforte di casa. Un'immersione nel blues e nell'atmosfera delle second line di New Orleans, in cui il musicista nato a Urbino ha cantato e fatto scorrere velocissime le dita sul pianoforte. L L'iniziativa "Aperitivo in musica", è stata pensata "per tenerci compagnia in questi giorni estremamente difficili. Suonerò qualche pezzo e sarà un'occasione per sentirci più vicini", ha scritto l'artista sui suoi social. (ANSA).