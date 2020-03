A New York niente serrata per Empire State Building

NEW YORK, 15 MAR - L'Empire State Building sfida il rischio di contagio da coronavirus e resta aperto nonostante l'ordinanza del governatore dello stato di New York Andrew Cuomo che proibisce grandi assembramenti di persone. L'attrazione è probabilmente l'unica aperta nella città di New York. Tutti gli altri osservatori, come Top of the Rock vicino al Rockfeller Center, One World Observatory a Ground Zero e l'appena inaugurato The Edge ad Hudson Yards, hanno deciso di adeguarsi alle nuove misure restrittive. A New York hanno scelto la serrata tutti i musei, le gallerie d'arte, i teatri e festival di cinema come il Tribeca Film Festival. Annullata anche la parata di San Patrizio lungo la Quinta Strada prevista per il 17 marzo. E' la prima volta nei suoi 258 anni di storia. (ANSA)