Hit parade, in vetta il rapper Nitro

ROMA, 13 MAR - Movimenti in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, nella settimana in cui l'emergenza sanitaria per coronavirus ha tirato giù saracinesche e chiuso in casa gran parte della popolazione. In questo quadro, che ha fatto registrare +3% sullo streaming in una settimana, è il rapper Nitro a prendersi il primo posto con GarbAge, suo quarto album in studio. Stabile al secondo posto Ghali con DNA, davanti a Marracash con Persona, per un podio tutto hip hop. Retrocedono fino al quarto posto gli idoli dei bambini - e in vetta una settimana fa - I Me contro Te con Il Fantadisco. Continua a conquistare posizioni Tha Supreme con 23 6451, mentre i Pinguini Tattici Nucleari, sesti con Fuori dall'hype Ringo Starr, sono gli unici che tengono alta la bandiera del Festival di Sanremo. Settimi i BTS con Map of the Soul: 7, settimo album in studio del gruppo sudcoreano, mentre rientra in top ten, a quasi un anno dalla sua uscita, Colpa delle Favole di Ultimo. Chiudono la top ten il rapper statunitense Lil Uzi Vert con Eternal Atake e Machete Mixtape del collettivo Machete, capitanato da Salmo. Tra i singoli continua la sua corsa Anna, 16 anni da La Spezia che con brano di debutto Bando sta stracciando ogni record e per la seconda settimana è prima. (ANSA).