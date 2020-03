Emis Killa pubblica su social 'Covid Freestyle'

ROMA, 13 MAR - Emis Killa, a casa come tutti gli italiani, scrive e rilascia un freestyle il cui testo affronta e racconta la situazione attuale legata all'emergenza coronavirus. Il brano è stato condiviso con i fan con un post su Instagram. "L'Italia fra è in quarantena, ma per fortuna anche tutta la scena / Non vedo più gente scema, sai fra che forse ne è valsa la pena", scrive Emis Killa nel brano. "Il messaggio è chiaro e tondo / Resta a casa salva il mondo/ Questo scemo dice "no no"/ Fino a che gli muore il nonno". (ANSA).