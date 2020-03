Coronavirus: Gloria Gaynor lancia #iwillsurvivechallenge

NEW YORK, 13 MAR - 'Ci vogliono solo venti secondi per sopravvivere'. Gloria Gaynor ha fatto ricorso alla sua più famosa delle canzoni, l'hit degli anni '70 'I Will Survive' (Sopravvivere', ndr) per invitare le persone a combattere il coronavirus osservando la più semplice delle regole, quella di lavarsi le mani correttamente e frequentemente. La Gaynor ha usato TikTok per postare un video in cui si lava le mani mentre canta I Will Survive. Il video è stato poi rilanciato su Twitter con la didascalia 'It only takes :20 seconds to 'SURVIVE!' (Ci vogliono solo venti secondi per sopravvivere) e l'hashtag #iwillsurvivechallenge. (ANSA)