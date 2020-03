Coronavirus: stop a show Billy Joel al Madison Square Garden

NEW YORK, 13 MAR - Il coronavirus colpisce anche un must del Madison Square Garden, il concerto di Billy Joel. In seguito all'ordinanza da parte del governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, che proibisce gli assembramenti superiori a 500 persone, sono saltate le date di marzo e aprile del cantante newyorkese. Billy Joel detiene il record di concerti tenuti nell'arena più famosa al mondo. La data del 19 marzo sarebbe stata la 120ma performance per il 74mo mese consecutivo. In seguito all'ordinanza oltre al Madison Square Garden a New York resteranno chiusi anche l'Apollo e il Barclays Center, luoghi dove tradizionalmente si tengono i concerti musicali.(ANSA)