Francesco Bianconi, esce inedito Il Bene

ROMA, 13 MAR - E' uscito sulle piattaforme digitali "Il Bene", l'inedito che anticipa l'uscita di "Forever" il primo lavoro solista di Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle, che sarà pubblicato da BMG/Ponderosa Music Records. "Il Bene - racconta Bianconi - credo riassuma bene il disco, nella forma e nei contenuti. E' costruita come un lungo climax di tensione sonora, col pianoforte di Thomas Bartlett e gli archi del Balanescu Quartet che suonano in lento crescendo. Come un duello western, o uno scontro fra samurai. Come il prologo a una liberazione. Parla di un uomo in cambiamento, credo. E della necessità, di fronte al cinismo di massa imperante, del ritrovare la forza di agire per qualcosa che una volta tanto non coincida con noi stessi". (ANSA).