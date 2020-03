Coronavirus: Cinema, slitta anche film Disney Mulan

ROMA, 13 MAR - Sarebbe dovuto uscire in sala il 26 marzo il nuovo film Disney con l'eroina guerriera invece Mulan si ferma per l'emergenza Coronavirus. La Disney, che pure ha fatto la premiere mondiale a Hollywood il 9 marzo scorso- ha posticipato l'uscita Usa dell'atteso remake live-action - interpretato da Liu Yifei e diretto da Niki Caro. La distribuzione internazionale di "Mulan" era già stata ritardata in alcune parti del mondo, tra cui la Cina, a causa del virus focolaio. Lo studio ha anche bloccato "The New Mutants" e "Antlers" a data da definirsi. "The New Mutants", l'avventura di supereroi era prevista per il 3 aprile. "Antlers", un film horror di fantascienza prodotto da Guillermo del Toro, doveva uscire il 17 aprile tramite Searchlight. Per ora, secondo quanto riporta Variety, ancora in piedi resta la "Vedova nera" della Disney prevista nei cinema il 1 maggio. (ANSA).