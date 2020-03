Coronavirus: annullato Dente Club Tour, le nuove date

ROMA, 12 MAR - Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative, Baobab Music & Ethics annuncia in una nota "di essere costretta a rinviare le date del 'Dente club tour 2020' di Dente, la cui partenza era prevista il 13 marzo da Brescia". Questo il nuovo calendario della tournée: 17 aprile Montemarciano - Ancona (Teatro Alfieri), 18 aprile Napoli (Common Ground), 24 aprile Genova (Balena Festival), 25 aprile Torino (Omega per Resistenza c/o Spazio 211), 9 maggio Ravenna (Bronson), 15 maggio Bologna (Locomotiv), 16 maggio Brescia (Latteria Molloy), 22 maggio Conversano - Bari(Casa delle Arti), 23 maggio Lecce (Officine Cantelmo). I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. Sono annullati i concerti del 3 aprile a Padova (Hall), del 4 aprile a Firenze (Hall) e del 14 aprile a Roncade (New Age), per informazioni e modalità di rimborso rivolgersi ai canali di prevendita e dei locali stessi. Il tour è prodotto Massimo Levantini per Baobab Music & Ethics. (ANSA).