Coronavirus: Ornella Vanoni, chiudete tutta l'Italia subito

ROMA, 11 MAR - "Se sarei favorevole alla chiusura totale della Lombardia per due settimane per arginare il coronavirus? Io sarei per la chiusura totale, non soltanto di Milano ma per tutta l'Italia". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Ornella Vanoni che oggi è intervenuta al programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Sull'idea diffusa che col Covid-19 a rischiare il decesso siano solo gli anziani Ornella è stata drastica: "Non è vero, è dimostrato che non è così. I giovani si sentono forti, non credono alla morte. Adesso però è una demenza totale: domenica in tv ho visto tanti giovani ai bar sui Navigli, tutti insieme, tutti abbracciati..." E cosa ha pensato vedendo quelle immagini? "Mi sono veramente incazzata - ha detto la Vanoni a Rai Radio1 - e mi sono detta 'così domani sarà un inferno'". Lei sta seguendo le indicazioni delle istituzioni ed è a casa. Le capita, ogni tanto, di uscire dalla sua abitazione? "Si, ma solo per andare in farmacia e ogni tanto al parco Sempione, vicino casa mia, per portare il mio cagnolino a fare una passeggiata". (ANSA).